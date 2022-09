Soulagé mais agacé, Matteo Berrettini.

Quelques secondes seule­ment après sa très belle victoire face à Andy Murray au troi­sième tour de l’US Open, l’Italien, après sa poignée de mains avec le Britannique, s’est immé­dia­te­ment dirigé vers l’ar­bitre de chaise pour lui toucher deux mots à propos d’un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment qu’il a reçu au cours de la rencontre.

Selon Matteo, les fautifs seraient surtout les spec­ta­teurs qui mettent trop de temps pour s’as­soir voire même l’ar­bitre lui‐même, pas assez auto­ri­taire à son goût. « On joue quatre heures, et pendant deux heures on doit attendre que les gens s’as­soient. C’est une blague », a lâché celui qui affron­tera Alejandro Davidovich Fokina pour une place en quarts de finale.