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Berrettini rend un bel hommage à Wawrinka après sa victoire : « J’étais un gamin quand je le regar­dais jouer, remporter des Grand Chelem »

Par
Antoine Touchard
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Matteo Berrettini retrou­vait Stan Wawrinka pour la deuxième fois en deux tour­nois du Grand Chelem consé­cu­tifs, après avoir déjà dominé le Suisse à Wimbledon en 2026.

Et comme sur le gazon londo­nien, c’est l’Italien qui a eu le dernier mot, s’imposant en trois sets (7−6, 7–6, 6–0). Une défaite qui marque la fin de l’histoire de Wawrinka à l’US Open, lui qui avait reçu une wild‐card de la part des orga­ni­sa­teurs pour disputer une dernière fois le tournoi.

Après sa victoire, Berrettini a tenu à rendre un vibrant hommage à « Stan The Man » lors de son inter­view sur le court, rappe­lant notam­ment qu’il le regar­dait remporter des titres du Grand Chelem lorsqu’il était encore enfant.

« Je suis ravi d’avoir pu partager une nouvelle fois le court avec cette légende de notre sport. Je l’ai dit de nombreuses fois : j’étais encore un gamin quand je le regar­dais jouer et remporter des Grands Chelems. C’est un rêve qui se réalise.C’est fou de se dire que nous ne nous étions jamais affrontés aupa­ra­vant dans nos carrières et que nous nous retrou­vons fina­le­ment deux fois de suite au premier tour de deux Grands Chelems. Vous nous avez offert une atmo­sphère incroyable, comme il le mérite. Je suis heureux de la victoire et honoré d’avoir partagé le court avec un aussi grand joueur.Nous avons vrai­ment une bonne rela­tion. Je lui ai même offert une bouteille de vin une fois parce que j’avais perdu un set contre lui à Monaco lors d’un entraî­ne­ment. Nous avions parié une bouteille de vin et je la lui ai donnée. C’est pour ça qu’il sourit » a déclaré l’Italien. 

Publié le mardi 1 septembre 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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