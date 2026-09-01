Matteo Berrettini retrouvait Stan Wawrinka pour la deuxième fois en deux tournois du Grand Chelem consécutifs, après avoir déjà dominé le Suisse à Wimbledon en 2026.
Et comme sur le gazon londonien, c’est l’Italien qui a eu le dernier mot, s’imposant en trois sets (7−6, 7–6, 6–0). Une défaite qui marque la fin de l’histoire de Wawrinka à l’US Open, lui qui avait reçu une wild‐card de la part des organisateurs pour disputer une dernière fois le tournoi.
Après sa victoire, Berrettini a tenu à rendre un vibrant hommage à « Stan The Man » lors de son interview sur le court, rappelant notamment qu’il le regardait remporter des titres du Grand Chelem lorsqu’il était encore enfant.
« Je suis ravi d’avoir pu partager une nouvelle fois le court avec cette légende de notre sport. Je l’ai dit de nombreuses fois : j’étais encore un gamin quand je le regardais jouer et remporter des Grands Chelems. C’est un rêve qui se réalise.C’est fou de se dire que nous ne nous étions jamais affrontés auparavant dans nos carrières et que nous nous retrouvons finalement deux fois de suite au premier tour de deux Grands Chelems. Vous nous avez offert une atmosphère incroyable, comme il le mérite. Je suis heureux de la victoire et honoré d’avoir partagé le court avec un aussi grand joueur.Nous avons vraiment une bonne relation. Je lui ai même offert une bouteille de vin une fois parce que j’avais perdu un set contre lui à Monaco lors d’un entraînement. Nous avions parié une bouteille de vin et je la lui ai donnée. C’est pour ça qu’il sourit » a déclaré l’Italien.
Publié le mardi 1 septembre 2026 à 10:11