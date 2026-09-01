Matteo Berrettini retrou­vait Stan Wawrinka pour la deuxième fois en deux tour­nois du Grand Chelem consé­cu­tifs, après avoir déjà dominé le Suisse à Wimbledon en 2026.

Et comme sur le gazon londo­nien, c’est l’Italien qui a eu le dernier mot, s’imposant en trois sets (7−6, 7–6, 6–0). Une défaite qui marque la fin de l’histoire de Wawrinka à l’US Open, lui qui avait reçu une wild‐card de la part des orga­ni­sa­teurs pour disputer une dernière fois le tournoi.

Après sa victoire, Berrettini a tenu à rendre un vibrant hommage à « Stan The Man » lors de son inter­view sur le court, rappe­lant notam­ment qu’il le regar­dait remporter des titres du Grand Chelem lorsqu’il était encore enfant.

Matteo Berrettini had kind words for Wawrinka after beating him in his final Grand Slam match at U.S. Open



“Delighted to share the court against this legend of our sport once again. I’ve said it many times.. I was a kid when I was watching him playing, winning Slams. It’s a… pic.twitter.com/KL0ItHvof2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

« Je suis ravi d’avoir pu partager une nouvelle fois le court avec cette légende de notre sport. Je l’ai dit de nombreuses fois : j’étais encore un gamin quand je le regar­dais jouer et remporter des Grands Chelems. C’est un rêve qui se réalise.C’est fou de se dire que nous ne nous étions jamais affrontés aupa­ra­vant dans nos carrières et que nous nous retrou­vons fina­le­ment deux fois de suite au premier tour de deux Grands Chelems. Vous nous avez offert une atmo­sphère incroyable, comme il le mérite. Je suis heureux de la victoire et honoré d’avoir partagé le court avec un aussi grand joueur.Nous avons vrai­ment une bonne rela­tion. Je lui ai même offert une bouteille de vin une fois parce que j’avais perdu un set contre lui à Monaco lors d’un entraî­ne­ment. Nous avions parié une bouteille de vin et je la lui ai donnée. C’est pour ça qu’il sourit » a déclaré l’Italien.