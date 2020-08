Véritable révélation de l’édition 2019 avec une demi-finale perdue face au futur vainqueur Rafael Nadal, Matteo Berrettini n’est plus un petit nouveau et son absence le 31 août prochain à New-York ne serait pas une bonne nouvelle pour les organisateurs. Comme beaucoup, l’Italien semble coincé et il n’a pas encore pris sa décision : « C’est difficile, en tout cas, c’est une décision qui va au-delà du tennis. Je veux vraiment jouer mais je suis inquiet pendant la quarantaine. Nous ne savons même pas à 100 % si nous pouvons jouer en Europe à l’automne. La vérité est que je suis toujours indécis. » Et ce n’est malheureusement pas le seul.