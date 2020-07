Les joueurs et joueuses iront-ils à l’US Open si ce dernier est bien maintenu ? Alors que Simona Halep et Elina Svitolina ont déjà fait part de l’intention de ne pas se rendre à New York, Kiki Bertens (7e) est plus que sceptique concernant sa participation au Grand Chelem américain. En marge de l’exhibition de Berlin, la Néerlandaise a répondu « non » à la question de sa présence dans la Big Apple du 31 août au 13 septembre.