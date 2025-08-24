Caroline Garcia va jouer à l’US Open le dernier tournoi de sa carrière. Et comme son entraîneur, Bertrand Perret, l’explique à L’Equipe, la Française entend rester fidèle à son jeu offensif et à risque jusqu’au bout.
« Il faut qu’elle arrive à rester dans le positif, ne pas se mettre dans le trou après des jeux perdus, c’est de la gestion émotionnelle. Qu’elle arrive à garder son jeu offensif. Tous les grands moments qu’elle a vécus dans sa carrière, c’est en jouant son jeu. Il est compliqué à produire, il demande beaucoup de confiance, beaucoup d’engagement. Ce n’est pas maintenant qu’elle va commencer à limer du fond et juste tenir la balle dans le terrain. Les autres sont bien meilleures qu’elle à ce jeu‐là. Il faut qu’elle utilise ses atouts : mettre la pression, aller chercher les points, faire des coups gagnants. Il faut qu’elle joue son jeu et qu’elle se fasse plaisir. »
