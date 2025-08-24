Caroline Garcia va jouer à l’US Open le dernier tournoi de sa carrière. Et comme son entraî­neur, Bertrand Perret, l’ex­plique à L’Equipe, la Française entend rester fidèle à son jeu offensif et à risque jusqu’au bout.

« Il faut qu’elle arrive à rester dans le positif, ne pas se mettre dans le trou après des jeux perdus, c’est de la gestion émotion­nelle. Qu’elle arrive à garder son jeu offensif. Tous les grands moments qu’elle a vécus dans sa carrière, c’est en jouant son jeu. Il est compliqué à produire, il demande beau­coup de confiance, beau­coup d’en­ga­ge­ment. Ce n’est pas main­te­nant qu’elle va commencer à limer du fond et juste tenir la balle dans le terrain. Les autres sont bien meilleures qu’elle à ce jeu‐là. Il faut qu’elle utilise ses atouts : mettre la pres­sion, aller cher­cher les points, faire des coups gagnants. Il faut qu’elle joue son jeu et qu’elle se fasse plaisir. »