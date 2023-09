Jelena Ostapenko a joué quatre fois contre Iga Swiatek et s’est à chaque fois imposée. Après sa nouvelle victoire contre la Polonaise (3−6, 6–3, 6–1, en 1h49 de jeu), à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale de l’US Open, la lauréate de Roland‐Garros 2017 a dévoilé les clefs de sa victoire.

« Le prin­cipal, c’est qu’elle n’aime pas vrai­ment jouer les grosses frap­peuses. Elle aime avoir du temps. Quand je joue vite, agressif et puis­sant, elle a un peu de mal, a expliqué Ostapenko à CNN avant d’en dire plus en confé­rence de presse. Je savais que c’était une grande joueuse, très régu­lière lors des dernières années. Mais je savais aussi qu’elle aurait toute la pres­sion parce qu’elle est n°1 mondiale. Je crois que si elle perdait aujourd’hui, elle perdait aussi sa place de n°1. J’ai juste essayé de rendre ça dur pour elle, de jouer mon jeu et de me battre jusqu’au dernier point. Je savais que j’al­lais avoir des moments où j’au­rais ma chance et j’ai attendu. »