📊 Plus grands nombres de matchs disputés en 5 sets en Grand Chelem :

🇺🇸 US 1983 : 35 matchs

🇺🇸 US 2004 : 34 matchs

🇬🇧 Wim 1969 : 34 matchs

🇺🇸 US 2021 : 33 matchs ⭐️

🇫🇷 RG 2001 : 33 matchs

🇬🇧 Wim 1994 : 33 matchs

🇫🇷 RG 1992 : 33 matchs



🖋️ Il reste 11 matchs dans cet US Open 2021