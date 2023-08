Dans des propos accordés à Sky Sports avant le début de l’US Open, qui démarre ce lundi, Billie Jean King a fait une prédic­tion osée sur Carlos Alcaraz et qui ne date pas d’hier.

« Les hommes ont été tota­le­ment gâtés avec Federer, Nadal et Djokovic. Djokovic va proba­ble­ment finir par être le plus grand des trois car je pense qu’il va conti­nuer à gagner des tour­nois du Grand Chelem. Ensuite, il y a Alcaraz, que j’adore. Je l’ai vu pour la première fois lors­qu’il avait 18 ans : j’ai dit et je le dis encore aujourd’hui, qu’il sera le plus grand de tous les temps, à moins qu’il ne se blesse. »