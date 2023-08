C’est sans aucun doute l’image de cette journée à Flushing Meadows.

Quelques minutes avoir avoir été contraint à l’abandon suite à une très vilaine chute lors de sa rencontre face au Français Arthur Rinderknech au deuxième tour de l’US Open, Matteo Berrettini a été aperçu, incon­so­lable, en train d’être évacué en fauteuil roulant.

Así se retiró de la cancha Matteo Berrettini.



Nos rompe el corazón 💔pic.twitter.com/LeM1FDAGi2 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 31, 2023

Une image forte surtout que l’Italien n’a vrai­ment pas été épargné par les bles­sures ces derniers mois. Espérons que sa cheville a tenu le coup et que Matteo reviendra le plus vite possible sur le circuit.