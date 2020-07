Rohan Bopanna, véritable spécialiste du double, s’interroge sur la reprise du circuit. L’Indian, âgé de 40 ans et ancien troisième joueur mondial en double, a expliqué à Times of India que le sort de l’US Open était lié à celui de Cincinnati : « Avec l’annulation de Washington, c’est difficile à dire… Il faut au moins deux tournois avant un Grand Chelem. Avec Washington qui est annulé, il n’y a que Cincinnati. Si Cincinnati n’a pas lieu, il est probable que l’US Open soit annulé. Ils nous ont dit qu’ils prendront une décision finale le 3 août, au un ou deux jours avant. Il n’y a pas de quarantaine aux Etats-Unis, mais quand nous irons en Europe, ce n’est pas très clair. Les pays ont des protocoles différents. Par exemple, l’Espagne a vu le nombre de cas augmenter et l’ITF a annulé la Coupe Davis en novembre alors que Madrid accueillera le Masters 1000 au même endroit en septembre. »