La nomination de Craig Tiley la tête de l’US Open est un choix audacieux de la part de la fédération américaine.
Celui qui a transformé l’Open d’Australie en un évènement mondial apprécié de tous a surement été missionné pour redorer le blason du Grand Chelem US qui a perdu de sa grandeur.
Stade vétuste, ambiance discutable, l’US Open doit trouver son identité car Roland‐Garros, Wimbledon et l’Open d’Australie ont su évaluer et trouver un vrai rythme de croisière.
Le charme à la française pour Roland, la tradition pour « Wim, et le show pour l’Australie.
One of the most professional brains in tennis 🎾 today !— Boris Becker (@TheBorisBecker) February 24, 2026
Craig revolutionised the @AustralianOpen and will do the same with the @usopen !
Well done @usta !!! https://t.co/Vmrmo3XzzC
Boris Becker semble conquis par ce choix et il ne s’est pas forcé pour saluer cette nomination. On partage son commentaire et on a hâte de voir ce que va nous pondre Craig.
« C’est l’un des cerveaux les plus professionnels du tennis, Craig a révolutionné l’Open d’Australie et fera de même avec l’US Open »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 09:45