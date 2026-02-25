Accueil US Open

Boris Becker : « C’est l’un des cerveaux les plus profes­sion­nels du tennis d’au­jourd’hui, l’Us Open va vivre une vraie révolution »

Jean Muller
La nomi­na­tion de Craig Tiley la tête de l’US Open est un choix auda­cieux de la part de la fédé­ra­tion américaine. 

Celui qui a trans­formé l’Open d’Australie en un évène­ment mondial apprécié de tous a surement été missionné pour redorer le blason du Grand Chelem US qui a perdu de sa grandeur. 

Stade vétuste, ambiance discu­table, l’US Open doit trouver son iden­tité car Roland‐Garros, Wimbledon et l’Open d’Australie ont su évaluer et trouver un vrai rythme de croisière. 

Le charme à la fran­çaise pour Roland, la tradi­tion pour « Wim, et le show pour l’Australie.

Boris Becker semble conquis par ce choix et il ne s’est pas forcé pour saluer cette nomi­na­tion. On partage son commen­taire et on a hâte de voir ce que va nous pondre Craig.

« C’est l’un des cerveaux les plus profes­sion­nels du tennis, Craig a révo­lu­tionné l’Open d’Australie et fera de même avec l’US Open »

Publié le mercredi 25 février 2026 à 09:45

