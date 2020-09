Désormais consultant pour la chaîne Eurosport, Boris Becker a tancé les nombreux absents de l’US Open 2020, à commencer par les femmes. En effet, pas moins de six membres du top 10 mondial ont décidé de ne pas se rendre à New-York en raison des conditions particulières liées à l’épidémie de coronavirus : « Je dois dire que je suis surpris et déçu que six des dix meilleures femmes ne soient pas présentes, et j’espère qu’elles finiront par le regretter. Je suis désolé que tant de femmes parmi les meilleures ne soient pas à New York. Je suis le premier à apprécier combien elles apportent à ces tournois et je pense qu’elles devraient être payées au même titre que les hommes, mais certains d’entre elles ont réagi un peu égoïstement », a déclaré « Boum-Boum ».

Pour l’ancien joueur allemand, l’envie de jouer après une si longue période de néant aurait du être plus forte que tout : « Dans cette période troublée qui a précédé l’US Open, je me suis demandé si, lorsque j’étais encore joueur, je me serais rendu à New York pour y participer. Ce n’était pas un long débat : j’y serai allé, sans aucun doute. En fait, après six mois sans pouvoir jouer, j’aurai traversé l’Atlantique à la nage pour y arriver ».