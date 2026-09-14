Boris Becker n’est jamais bien loin de l’actualité tennistique et n’a pas tardé à féliciter son compatriote Alexander Zverev, titré hier à l’US Open après avoir dominé Ben Shelton en quatre manches.
Sur son compte X, l’ancien champion allemand a rendu hommage à Sascha pour son année exceptionnelle, ponctuée de deux titres du Grand Chelem. Et qui sait, peut‐être également d’une première place mondiale à aller chercher d’ici la fin de la saison…
« Félicitations Sascha pour ta victoire à NYC contre Shelton ! Deux Grands Chelems en un an, c’est sensationnel !!! Tu es pour moi déjà le joueur de l’année… »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 11:15