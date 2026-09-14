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Boris Becker féli­cite son compa­triote Zverev : « Deux Grand Chelem en un an, c’est sensa­tionnel ! Tu es pour moi déjà le joueur de l’année »

Par
Antoine Touchard
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US open 2018 -

Boris Becker n’est jamais bien loin de l’actualité tennis­tique et n’a pas tardé à féli­citer son compa­triote Alexander Zverev, titré hier à l’US Open après avoir dominé Ben Shelton en quatre manches.

Sur son compte X, l’ancien cham­pion alle­mand a rendu hommage à Sascha pour son année excep­tion­nelle, ponc­tuée de deux titres du Grand Chelem. Et qui sait, peut‐être égale­ment d’une première place mondiale à aller cher­cher d’ici la fin de la saison…

« Félicitations Sascha pour ta victoire à NYC contre Shelton ! Deux Grands Chelems en un an, c’est sensa­tionnel !!! Tu es pour moi déjà le joueur de l’année… »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 11:15

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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