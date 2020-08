L’ex-champion allemand s’est exprimé chez nos confrères d’Ubitennis. Selon lui tous les voyants sont maintenant au vert pour la tournée américaine : « Au début, en regardant les chiffres du Covid-19 à New York, j’étais pessimiste. Mais maintenant, je pense qu’il est possible d’avoir un tournoi sûr pour tout le monde. Il me semble qu’il y a eu beaucoup de travail de la part des organisateurs. Sans spectateurs, ce sera très étrange, mais le plus important est de protéger la santé de tous. Le tournoi est ouvert, dans un Grand Chelem, personne n’a un chemin facile. Nole a beaucoup d’expérience, mais c’est une nouvelle situation pour tout le monde. Celui qui s’adaptera le premier sera favorisé. Et qui sait, de nouveaux noms pourraient également émerger. «