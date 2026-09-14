Boris Becker n’est jamais bien loin de l’actualité tennis­tique et n’a pas tardé à féli­citer son compa­triote Alexander Zverev, titré hier à l’US Open après avoir dominé Ben Shelton en quatre manches.

Sur son compte X, l’ancien cham­pion alle­mand a rendu hommage à Sascha pour son année excep­tion­nelle, ponc­tuée de deux titres du Grand Chelem. Et qui sait, peut‐être égale­ment d’une première place mondiale à aller cher­cher d’ici la fin de la saison…

Glückwunsch Sascha für deinen Sieg in NYC gegen Shelton !

2 GS in einem Jahr ist sensa­tio­nell!!!

Du bist für mich jetzt schon der Spieler des Jahres … @usopen @atptour @AlexZverev — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 14, 2026

« Félicitations Sascha pour ta victoire à NYC contre Shelton ! Deux Grands Chelems en un an, c’est sensa­tionnel !!! Tu es pour moi déjà le joueur de l’année… »