Alors qu’Arthur Fils a frappé fort en remportant le Masters 1000 de Cincinnati il y a une semaine, Boris Becker a tenu à revenir sur les propos du Français après cette consécration.
Pour rappel, Arthur avait adressé un message à tous ses détracteurs en leur demandant ce qu’ils allaient bien pouvoir dire après ce magnfique sacre dans l’Ohio.
Désireux de revenir sur les propos de Fils dans le dernier épisode de son podcast aux côtés d’Andrea Petkovic, Boris Becker a fait part de son incompréhension avant de faire un peu d’humour concernant une éventuelle naturalisation.
« Il a très bien joué à Washington et au Canada, et voilà qu’il remporte le titre à Cincinnati. Il occupe actuellement la cinquième place de la Race à Turin, bien qu’il ait disputé très peu de tournois. Qui sera le prochain Français capable de s’en approcher ne serait‐ce qu’un peu ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas les Français. Je veux dire, si j’avais un joueur aussi talentueux et charismatique, qui réalise de superbes coups, qui a fière allure, je trouverais toutes les raisons de le soutenir. Mais si les Français ne veulent pas de lui, je pense parler au nom du tennis allemand en disant que nous lui obtiendrons un passeport allemand dès la semaine prochaine (rires). »
Publié le dimanche 30 août 2026 à 19:19