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Boris Becker sur Arthur Fils : « Je ne comprends pas les Français. Si j’avais un joueur aussi talen­tueux et charis­ma­tique, je trou­ve­rais toutes les raisons de le soutenir »

Par
Thomas S
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Alors qu’Arthur Fils a frappé fort en rempor­tant le Masters 1000 de Cincinnati il y a une semaine, Boris Becker a tenu à revenir sur les propos du Français après cette consécration.

Pour rappel, Arthur avait adressé un message à tous ses détrac­teurs en leur deman­dant ce qu’ils allaient bien pouvoir dire après ce magn­fique sacre dans l’Ohio.

Désireux de revenir sur les propos de Fils dans le dernier épisode de son podcast aux côtés d’Andrea Petkovic, Boris Becker a fait part de son incom­pré­hen­sion avant de faire un peu d’hu­mour concer­nant une éven­tuelle naturalisation. 

« Il a très bien joué à Washington et au Canada, et voilà qu’il remporte le titre à Cincinnati. Il occupe actuel­le­ment la cinquième place de la Race à Turin, bien qu’il ait disputé très peu de tour­nois. Qui sera le prochain Français capable de s’en appro­cher ne serait‐ce qu’un peu ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas les Français. Je veux dire, si j’avais un joueur aussi talen­tueux et charis­ma­tique, qui réalise de superbes coups, qui a fière allure, je trou­ve­rais toutes les raisons de le soutenir. Mais si les Français ne veulent pas de lui, je pense parler au nom du tennis alle­mand en disant que nous lui obtien­drons un passe­port alle­mand dès la semaine prochaine (rires). »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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