Alors qu’Arthur Fils a frappé fort en rempor­tant le Masters 1000 de Cincinnati il y a une semaine, Boris Becker a tenu à revenir sur les propos du Français après cette consécration.

Pour rappel, Arthur avait adressé un message à tous ses détrac­teurs en leur deman­dant ce qu’ils allaient bien pouvoir dire après ce magn­fique sacre dans l’Ohio.

Désireux de revenir sur les propos de Fils dans le dernier épisode de son podcast aux côtés d’Andrea Petkovic, Boris Becker a fait part de son incom­pré­hen­sion avant de faire un peu d’hu­mour concer­nant une éven­tuelle naturalisation.

« Il a très bien joué à Washington et au Canada, et voilà qu’il remporte le titre à Cincinnati. Il occupe actuel­le­ment la cinquième place de la Race à Turin, bien qu’il ait disputé très peu de tour­nois. Qui sera le prochain Français capable de s’en appro­cher ne serait‐ce qu’un peu ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas les Français. Je veux dire, si j’avais un joueur aussi talen­tueux et charis­ma­tique, qui réalise de superbes coups, qui a fière allure, je trou­ve­rais toutes les raisons de le soutenir. Mais si les Français ne veulent pas de lui, je pense parler au nom du tennis alle­mand en disant que nous lui obtien­drons un passe­port alle­mand dès la semaine prochaine (rires). »