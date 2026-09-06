Odeur de cannabis sur les courts, influenceurs perturbateurs en tribunes… L’US Open 2026 n’échappe pas aux polémiques.
Boris Becker et Martina Navratilova ont, eux aussi, tiré la sonnette d’alarme concernant la programmation, notamment après plusieurs matches qui se sont achevés à minuit, voire à deux heures du matin, lors de la première semaine.
That’s simple to late to play tennis 🎾 anymore….tell me another sport like that ?!? https://t.co/DPfjQLCCdg— Boris Becker (@TheBorisBecker) September 5, 2026
« Ce n’est pas viable », a ainsi alerté Navratilova, avant que Becker ne lui emboîte le pas : « C’est tout simplement trop tard pour jouer au tennis maintenant… Citez‐moi un autre sport comme ça ! »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 16:58