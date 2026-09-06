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Boris Becker tire la sonnette d’alarme : « Citez‐moi un autre sport comme ça ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Odeur de cannabis sur les courts, influen­ceurs pertur­ba­teurs en tribunes… L’US Open 2026 n’échappe pas aux polémiques.

Boris Becker et Martina Navratilova ont, eux aussi, tiré la sonnette d’alarme concer­nant la program­ma­tion, notam­ment après plusieurs matches qui se sont achevés à minuit, voire à deux heures du matin, lors de la première semaine.

« Ce n’est pas viable », a ainsi alerté Navratilova, avant que Becker ne lui emboîte le pas : « C’est tout simple­ment trop tard pour jouer au tennis main­te­nant… Citez‐moi un autre sport comme ça ! »

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 16:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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