Odeur de cannabis sur les courts, influen­ceurs pertur­ba­teurs en tribunes… L’US Open 2026 n’échappe pas aux polémiques.

Boris Becker et Martina Navratilova ont, eux aussi, tiré la sonnette d’alarme concer­nant la program­ma­tion, notam­ment après plusieurs matches qui se sont achevés à minuit, voire à deux heures du matin, lors de la première semaine.

That’s simple to late to play tennis 🎾 anymore….tell me another sport like that ?!? https://t.co/DPfjQLCCdg — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 5, 2026

« Ce n’est pas viable », a ainsi alerté Navratilova, avant que Becker ne lui emboîte le pas : « C’est tout simple­ment trop tard pour jouer au tennis main­te­nant… Citez‐moi un autre sport comme ça ! »