Battue au premier tour de l’US Open, Caroline Garcia a offi­ciel­le­ment mis un terme à sa carrière, à seule­ment 31 ans. À cette occa­sion, son mari Borja Duran a fait quelques confi­dences à L’Equipe, reve­nant notam­ment sur la période très diffi­cile que la Française a traversée ces dernières années.

« Quand je l’ap­pe­lais « Ma petite cham­pionne », elle me répon­dait : « Ne m’ap­pelle pas comme ça, je ne suis pas une cham­pionne. » Je trou­vais ça hallu­ci­nant qu’elle ait aussi peu de consi­dé­ra­tion envers elle‐même et sa carrière. Aujourd’hui, elle est davan­tage fière de ce qu’elle a accompli. Pendant deux ans, jusqu’à ce qu’elle décide de faire une pause après Guadalajara (en septembre 2024), sa rela­tion avec le tennis était catas­tro­phique. Elle ne dormait plus ! À chaque fois que je me réveillais au milieu de la nuit, sa lampe de chevet était allumée et elle regar­dait le plafond… Parfois, dans la voiture pour aller à l’en­traî­ne­ment, j’avais l’im­pres­sion qu’on l’ame­nait en prison. Et alors, impos­sible de taper la balle avec elle : elle refu­sait catégoriquement. »