Battue au premier tour de l’US Open, Caroline Garcia a officiellement mis un terme à sa carrière, à seulement 31 ans. À cette occasion, son mari Borja Duran a fait quelques confidences à L’Equipe, revenant notamment sur la période très difficile que la Française a traversée ces dernières années.
« Quand je l’appelais « Ma petite championne », elle me répondait : « Ne m’appelle pas comme ça, je ne suis pas une championne. » Je trouvais ça hallucinant qu’elle ait aussi peu de considération envers elle‐même et sa carrière. Aujourd’hui, elle est davantage fière de ce qu’elle a accompli. Pendant deux ans, jusqu’à ce qu’elle décide de faire une pause après Guadalajara (en septembre 2024), sa relation avec le tennis était catastrophique. Elle ne dormait plus ! À chaque fois que je me réveillais au milieu de la nuit, sa lampe de chevet était allumée et elle regardait le plafond… Parfois, dans la voiture pour aller à l’entraînement, j’avais l’impression qu’on l’amenait en prison. Et alors, impossible de taper la balle avec elle : elle refusait catégoriquement. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 20:09