Sorti des quali­fi­ca­tions, Borna Gojo (105e mondial) réalise un très bon US Open. Tombeur de Dellien et de McDonald, il affron­tera Vesely au troi­sième tour.

Le Croate adore l’am­biance survoltée et unique du Grand Chelem new‐yorkais. Il s’est confié pour Tennis Majors sur sa volonté qu’il y est plus de bruit sur les courts :

« Le bruit ne me dérange pas. J’ai joué au tennis à l’uni­ver­sité donc pour moi, plus c’est fou, mieux c’est ! J’aime quand l’at­mo­sphère devient un peu tendue, parce que le tennis est un sport extrê­me­ment ennuyeux. En tant que spec­ta­teur – vous devez rester silen­cieux… Je chan­ge­rais cela, regardez les autres sports. Il est hors de ques­tion que je me taise en regar­dant le match de foot de mon équipe favo­rite ! Je pense que le tennis est un produit mourant et que nous en avons besoin de plus. Je chan­ge­rais toutes les règles ! J’aimerais que les joueurs aient droit à des bavar­dages et un peu de provo­ca­tion. Nous n’avons pas à nous battre, mais j’ai­me­rais pouvoir provo­quer un peu mon adver­saire. Tu dis quelque chose et ils appellent la police instan­ta­né­ment, c’est telle­ment rigide »