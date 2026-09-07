Consultant pour Tennis Channel et aux premières loges pour assister aux premiers matchs des huitièmes de finale de l’US Open avec notamment les victoires de Carlos Alcaraz et Ben Shelton, qui seront donc opposés en quarts de finale, Brad Gilbert a estimé que le vainqueur de ce choc allait très certainement remporter le tournoi.
« Je l’ai surligné et je me suis dit : “Il faut que tu ailles voir ce match ; c’est lui qui déterminera le vainqueur du tournoi… Ben Shelton contre Alcaraz. Ils s’affronteront en quarts de finale, et il pourrait alors être amené à affronter le vainqueur du match entre les deux Américains, Michelsen et Tiafoe. Mais j’ai l’impression que dans ce match, si Alcaraz parvient à s’imposer – alors qu’il affrontera pour la première fois un grand serveur gaucher, un adversaire de ce calibre –, je vois clairement qu’il a toutes les chances de remporter le tournoi. Si Carlos est à 100 % de ses capacités face à Ben, on a l’impression qu’il ne l’emportera probablement pas. Mais comme il n’a pas encore disputé de match difficile, je lui donne beaucoup plus de chances. Et j’ai le sentiment que si Ben remporte ce match, il remportera le tournoi. Je pense donc que ce match pourrait bien déterminer le vainqueur chez les hommes. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 14:14