Consultant pour Tennis Channel et aux premières loges pour assister aux premiers matchs des huitièmes de finale de l’US Open avec notam­ment les victoires de Carlos Alcaraz et Ben Shelton, qui seront donc opposés en quarts de finale, Brad Gilbert a estimé que le vain­queur de ce choc allait très certai­ne­ment remporter le tournoi.

« Je l’ai surligné et je me suis dit : “Il faut que tu ailles voir ce match ; c’est lui qui déter­mi­nera le vain­queur du tournoi… Ben Shelton contre Alcaraz. Ils s’affronteront en quarts de finale, et il pour­rait alors être amené à affronter le vain­queur du match entre les deux Américains, Michelsen et Tiafoe. Mais j’ai l’impression que dans ce match, si Alcaraz parvient à s’imposer – alors qu’il affron­tera pour la première fois un grand serveur gaucher, un adver­saire de ce calibre –, je vois clai­re­ment qu’il a toutes les chances de remporter le tournoi. Si Carlos est à 100 % de ses capa­cités face à Ben, on a l’impression qu’il ne l’emportera proba­ble­ment pas. Mais comme il n’a pas encore disputé de match diffi­cile, je lui donne beau­coup plus de chances. Et j’ai le senti­ment que si Ben remporte ce match, il rempor­tera le tournoi. Je pense donc que ce match pour­rait bien déter­miner le vain­queur chez les hommes. »