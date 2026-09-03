Alors qu’il n’avait plus perdu dès le premier tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006, Novak Djokovic a mis fin à cette incroyable série en s’in­cli­nant d’en­trée sur l’édi­tion 2026 de l’US Open face à l’Argentin, Navone.

Une défaite inquié­tante pour l’an­cien 4e mondial et coach d’Andre Agassi, Brad Gilbert, qui estime que le Serbe manque clai­re­ment de rythme et qu’il se trouve à un tour­nant de sa carrière.

« À 39 ans, le plus grand défi, c’est – j’en suis sûr – ce qu’ont vécu Federer, Nadal, Murray et beau­coup d’autres grands cham­pions. Si tu as l’impression de ne pas pouvoir remporter le tournoi, c’est proba­ble­ment à ce moment‐là que le temps a eu raison de toi. Je suis sûr qu’il a le senti­ment d’avoir manqué une occa­sion, surtout avec l’absence de Sinner ; il a raté sa chance à Roland‐Garros, mais il a toujours l’impression de pouvoir gagner le tournoi, il n’en est proba­ble­ment pas encore arrivé à cette conclu­sion. Mais j’ai simple­ment l’impression qu’il manque de prépa­ra­tion en match et qu’il se passe clai­re­ment quelque chose ; il a évoqué ce problème de santé qu’il doit régler, mais je pense qu’il doit d’abord enchaîner quelques victoires. Je sais que tu ne penses pas que ce soit néces­saire, mais c’est ce que tout le monde dans les vestiaires attend de lui. Si tu perds contre des joueurs comme ceux‐là, tout le monde va commencer à penser que tu es battable. »