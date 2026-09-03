Alors qu’il n’avait plus perdu dès le premier tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006, Novak Djokovic a mis fin à cette incroyable série en s’inclinant d’entrée sur l’édition 2026 de l’US Open face à l’Argentin, Navone.
Une défaite inquiétante pour l’ancien 4e mondial et coach d’Andre Agassi, Brad Gilbert, qui estime que le Serbe manque clairement de rythme et qu’il se trouve à un tournant de sa carrière.
« À 39 ans, le plus grand défi, c’est – j’en suis sûr – ce qu’ont vécu Federer, Nadal, Murray et beaucoup d’autres grands champions. Si tu as l’impression de ne pas pouvoir remporter le tournoi, c’est probablement à ce moment‐là que le temps a eu raison de toi. Je suis sûr qu’il a le sentiment d’avoir manqué une occasion, surtout avec l’absence de Sinner ; il a raté sa chance à Roland‐Garros, mais il a toujours l’impression de pouvoir gagner le tournoi, il n’en est probablement pas encore arrivé à cette conclusion. Mais j’ai simplement l’impression qu’il manque de préparation en match et qu’il se passe clairement quelque chose ; il a évoqué ce problème de santé qu’il doit régler, mais je pense qu’il doit d’abord enchaîner quelques victoires. Je sais que tu ne penses pas que ce soit nécessaire, mais c’est ce que tout le monde dans les vestiaires attend de lui. Si tu perds contre des joueurs comme ceux‐là, tout le monde va commencer à penser que tu es battable. »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 18:38