Interrogé par le site de l’ATP, l’expérimenté et visionnaire Brad Gilbert pense fermement qu’il va se passer des choses très inédites sur cet US Open 2020 : « J’ai juste le sentiment que sans le public, sans quelques gars qui sont toujours là et qui ne sont absents, l’opportunité est importante pour que l’on assiste à des résultats fous. Il y a beaucoup d’inconnues. Par exemple, comment un joueur va pouvoir récupérer après une vraie bataille en cinq manches, etc… » a expliqué l’ancien coach d’André Agassi.

Sur la théorie de la surprise, Brad enfonce le clou : « Il y aura quelqu’un auquel on aura pas penser. Ce que je vais aussi observer de près ce sont les premiers tours, car pour beaucoup de joueurs cela aura valeur de test »