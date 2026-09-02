Ancien 4e joueur mondial et entraîneur de nombreuses stars, dont Andre Agassi, Brad Gilbert a été invité à revenir sur la défaite retentissante de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open face à l’Argentin, Mariano Navone.
Et le technicien américain dresse un constat limpide : le Serbe manque clairement de rythme.
« L’entraîneur de Navone a dû lui dire : ‘Écoute, mène ce match au corps à corps, fais‐le durer, il commence à fatiguer’. C’est le genre de matchs où, il y a un an ou deux, ce joueur aurait été mené d’un set dès son entrée sur le court, et il n’aurait pas cru avoir la moindre chance de gagner ; il aurait juste espéré ne pas se faire laminer. Mais quand on commence à perdre, les joueurs ont une autre perception des choses. Sans compter que ce n’est pas un joueur qui a perdu 15 fois contre Novak, il n’a donc pas de séquelles psychologiques. Mais je pense aussi que le grand changement, si je devais en parler à Novak et lui donner un conseil, ce serait qu’il suive le même calendrier qu’il y a trois ans, cinq ans, quand il dominait le circuit. J’ai l’impression qu’il manque de préparation actuellement. Il a besoin de disputer plus de matchs et d’accumuler plus de rythme. C’est étrange de dire ça. »
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 21:21