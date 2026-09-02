Ancien 4e joueur mondial et entraî­neur de nombreuses stars, dont Andre Agassi, Brad Gilbert a été invité à revenir sur la défaite reten­tis­sante de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open face à l’Argentin, Mariano Navone.

Et le tech­ni­cien améri­cain dresse un constat limpide : le Serbe manque clai­re­ment de rythme.

« L’entraîneur de Navone a dû lui dire : ‘Écoute, mène ce match au corps à corps, fais‐le durer, il commence à fati­guer’. C’est le genre de matchs où, il y a un an ou deux, ce joueur aurait été mené d’un set dès son entrée sur le court, et il n’au­rait pas cru avoir la moindre chance de gagner ; il aurait juste espéré ne pas se faire laminer. Mais quand on commence à perdre, les joueurs ont une autre percep­tion des choses. Sans compter que ce n’est pas un joueur qui a perdu 15 fois contre Novak, il n’a donc pas de séquelles psycho­lo­giques. Mais je pense aussi que le grand chan­ge­ment, si je devais en parler à Novak et lui donner un conseil, ce serait qu’il suive le même calen­drier qu’il y a trois ans, cinq ans, quand il domi­nait le circuit. J’ai l’impression qu’il manque de prépa­ra­tion actuel­le­ment. Il a besoin de disputer plus de matchs et d’accumuler plus de rythme. C’est étrange de dire ça. »