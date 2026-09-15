Battu en finale de l’US Open par Alexander Zverev (6−3, 7–6, 5–7, 6–2), Ben Shelton n’a pas succédé à Andy Roddick, dernier joueur américain lauréat à New York en 2003. Pour Brad Gilbert, un détail a scellé le destin du champion de Montréal 2026.
L’ancien numéro quatre mondial estime que le service de « Big Ben » était insuffisamment efficace pour espérer déstabiliser l’Allemand. Un comble, ce secteur de jeu est pourtant son principal atout avec son coup droit croisé.
« Je pense qu’il aurait dû prendre un peu plus de risques. Ben fait toujours preuve d’une grande variété de coups, et c’est un excellent frappeur. Mais je pense que pour battre Sinner et Zverev, pour réussir à battre Alcaraz de manière régulière, ou Djokovic, il faut avoir cette flamme et réussir 25 ou 30 aces, ce qui, je pense, l’aiderait considérablement. Il conserve très bien son service, mais je pense que face à ces joueurs, il a besoin de cela et d’un service encore plus efficace. J’ai eu l’impression que Zverev, vu la façon dont il a préparé le match avec son équipe, avait tout simplement adopté une stratégie spécifique pour affronter Ben », a commenté l’ancien entraîneur de Coco Gauff, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 12:20