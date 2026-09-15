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Brad Gilbert sur l’er­reur de Shelton face à Zverev : « Je pense que pour battre Sascha, Sinner, Alcaraz ou Djokovic de manière régu­lière, il a besoin de cela »

Par
Jean Muller
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Battu en finale de l’US Open par Alexander Zverev (6−3, 7–6, 5–7, 6–2), Ben Shelton n’a pas succédé à Andy Roddick, dernier joueur améri­cain lauréat à New York en 2003. Pour Brad Gilbert, un détail a scellé le destin du cham­pion de Montréal 2026.

L’ancien numéro quatre mondial estime que le service de « Big Ben » était insuf­fi­sam­ment effi­cace pour espérer désta­bi­liser l’Allemand. Un comble, ce secteur de jeu est pour­tant son prin­cipal atout avec son coup droit croisé.

« Je pense qu’il aurait dû prendre un peu plus de risques. Ben fait toujours preuve d’une grande variété de coups, et c’est un excellent frap­peur. Mais je pense que pour battre Sinner et Zverev, pour réussir à battre Alcaraz de manière régu­lière, ou Djokovic, il faut avoir cette flamme et réussir 25 ou 30 aces, ce qui, je pense, l’aiderait consi­dé­ra­ble­ment. Il conserve très bien son service, mais je pense que face à ces joueurs, il a besoin de cela et d’un service encore plus effi­cace. J’ai eu l’impression que Zverev, vu la façon dont il a préparé le match avec son équipe, avait tout simple­ment adopté une stra­tégie spéci­fique pour affronter Ben », a commenté l’an­cien entraî­neur de Coco Gauff, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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