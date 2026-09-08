Invité à revenir sur la défaite de Tommy Paul contre Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open, Brad Stine, entraîneur de l’Américain, a regretté la défaite de son joueur tout en soulignant la qualité de jeu exceptionnelle de l’Espagnol, notamment en coup droit.
« Écoutez, avant tout, Carlos a joué un tennis incroyable et donnait l’impression d’être à un tout autre niveau. Tommy, je pense que le premier set a été très disputé jusqu’à ce jeu à 4–5, puis Carlos a tout simplement haussé son niveau. Et j’avais insisté auprès de Tommy tout au long de ce set pour qu’il soit plus attentif et qu’il redouble d’efforts afin de réussir davantage de premières balles. Il a réussi deux premières balles dans le jeu à 4–5, et Carlos menait 0–30. Il a réalisé deux superbes retours, a immédiatement pris l’avantage sur le point et a fini par remporter le jeu. Et à partir de là, j’ai eu l’impression que Tommy nageait un peu à contre‐courant, qu’il essayait de se battre pour revenir dans le match : il a concédé un break, puis a tenté de le rattraper, et il a réussi à le rattraper dans le troisième set. Mais écoutez, le coup droit de Carlos était absolument époustouflant. Chaque fois qu’il touchait la balle avec ce coup, elle partait comme un coup de canon. Et il était en feu, il ne ratait presque aucune balle. Je pense que d’un point de vue tennistique – pas de notre point de vue, mais d’un point de vue tennistique –, c’est évidemment formidable de voir Carlos de retour et jouer à ce niveau. Mais c’est toujours décevant de perdre. Nous espérions que Tommy serait un peu plus compétitif qu’il ne l’a été pendant le match, mais c’est comme ça parfois. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 14:14