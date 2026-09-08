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Brad Stine, coach de Paul, battu par Carlos Alcaraz : « J’aurais espéré que Tommy serait un peu plus compé­titif qu’il ne l’a été pendant le match »

Par
Thomas S
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Invité à revenir sur la défaite de Tommy Paul contre Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open, Brad Stine, entraî­neur de l’Américain, a regretté la défaite de son joueur tout en souli­gnant la qualité de jeu excep­tion­nelle de l’Espagnol, notam­ment en coup droit. 

« Écoutez, avant tout, Carlos a joué un tennis incroyable et donnait l’impression d’être à un tout autre niveau. Tommy, je pense que le premier set a été très disputé jusqu’à ce jeu à 4–5, puis Carlos a tout simple­ment haussé son niveau. Et j’avais insisté auprès de Tommy tout au long de ce set pour qu’il soit plus attentif et qu’il redouble d’efforts afin de réussir davan­tage de premières balles. Il a réussi deux premières balles dans le jeu à 4–5, et Carlos menait 0–30. Il a réalisé deux superbes retours, a immé­dia­te­ment pris l’avantage sur le point et a fini par remporter le jeu. Et à partir de là, j’ai eu l’impression que Tommy nageait un peu à contre‐courant, qu’il essayait de se battre pour revenir dans le match : il a concédé un break, puis a tenté de le rattraper, et il a réussi à le rattraper dans le troi­sième set. Mais écoutez, le coup droit de Carlos était abso­lu­ment épous­tou­flant. Chaque fois qu’il touchait la balle avec ce coup, elle partait comme un coup de canon. Et il était en feu, il ne ratait presque aucune balle. Je pense que d’un point de vue tennis­tique – pas de notre point de vue, mais d’un point de vue tennis­tique –, c’est évidem­ment formi­dable de voir Carlos de retour et jouer à ce niveau. Mais c’est toujours déce­vant de perdre. Nous espé­rions que Tommy serait un peu plus compé­titif qu’il ne l’a été pendant le match, mais c’est comme ça parfois. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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