Invité à revenir sur la défaite de Tommy Paul contre Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open, Brad Stine, entraî­neur de l’Américain, a regretté la défaite de son joueur tout en souli­gnant la qualité de jeu excep­tion­nelle de l’Espagnol, notam­ment en coup droit.

« Écoutez, avant tout, Carlos a joué un tennis incroyable et donnait l’impression d’être à un tout autre niveau. Tommy, je pense que le premier set a été très disputé jusqu’à ce jeu à 4–5, puis Carlos a tout simple­ment haussé son niveau. Et j’avais insisté auprès de Tommy tout au long de ce set pour qu’il soit plus attentif et qu’il redouble d’efforts afin de réussir davan­tage de premières balles. Il a réussi deux premières balles dans le jeu à 4–5, et Carlos menait 0–30. Il a réalisé deux superbes retours, a immé­dia­te­ment pris l’avantage sur le point et a fini par remporter le jeu. Et à partir de là, j’ai eu l’impression que Tommy nageait un peu à contre‐courant, qu’il essayait de se battre pour revenir dans le match : il a concédé un break, puis a tenté de le rattraper, et il a réussi à le rattraper dans le troi­sième set. Mais écoutez, le coup droit de Carlos était abso­lu­ment épous­tou­flant. Chaque fois qu’il touchait la balle avec ce coup, elle partait comme un coup de canon. Et il était en feu, il ne ratait presque aucune balle. Je pense que d’un point de vue tennis­tique – pas de notre point de vue, mais d’un point de vue tennis­tique –, c’est évidem­ment formi­dable de voir Carlos de retour et jouer à ce niveau. Mais c’est toujours déce­vant de perdre. Nous espé­rions que Tommy serait un peu plus compé­titif qu’il ne l’a été pendant le match, mais c’est comme ça parfois. »