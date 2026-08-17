Tommy Paul réalise une très belle saison, notam­ment grâce à l’excellent travail effectué aux côtés de son entraî­neur Brad Stine. Ce dernier est récem­ment inter­venu dans le podcast Inside‐In Tennis et en a profité pour donner son favori pour l’US Open.

Et son choix ne se porte ni sur Carlos Alcaraz ni sur Jannik Sinner. Le coach améri­cain mise en effet sur Alexander Zverev, qu’il estime désor­mais tota­le­ment libéré depuis son sacre à Roland‐Garros.

« Je pense que Zverev affiche désor­mais un peu plus d’assurance lorsqu’il entre sur le court avec ce titre du Grand Chelem à son palmarès. Cela l’a un peu libéré. Je l’ai dit juste après sa victoire : il est tout à fait possible que, main­te­nant, il en gagne soudai­ne­ment deux ou trois autres.Je pense que tous ceux qui suivent le tennis, ou même les simples fans, savaient qu’il avait ce poten­tiel. Le plus diffi­cile pour lui était de fran­chir ce cap et de parvenir à maîtriser cette nervo­sité qui pouvait parfois appa­raître dans les grands moments.Mais main­te­nant, je pense qu’on peut clai­re­ment le placer un cran au‐dessus des autres. Il est devenu encore plus dange­reux » a déclaré le coach.