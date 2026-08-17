Tommy Paul réalise une très belle saison, notamment grâce à l’excellent travail effectué aux côtés de son entraîneur Brad Stine. Ce dernier est récemment intervenu dans le podcast Inside‐In Tennis et en a profité pour donner son favori pour l’US Open.
Et son choix ne se porte ni sur Carlos Alcaraz ni sur Jannik Sinner. Le coach américain mise en effet sur Alexander Zverev, qu’il estime désormais totalement libéré depuis son sacre à Roland‐Garros.
« Je pense que Zverev affiche désormais un peu plus d’assurance lorsqu’il entre sur le court avec ce titre du Grand Chelem à son palmarès. Cela l’a un peu libéré. Je l’ai dit juste après sa victoire : il est tout à fait possible que, maintenant, il en gagne soudainement deux ou trois autres.Je pense que tous ceux qui suivent le tennis, ou même les simples fans, savaient qu’il avait ce potentiel. Le plus difficile pour lui était de franchir ce cap et de parvenir à maîtriser cette nervosité qui pouvait parfois apparaître dans les grands moments.Mais maintenant, je pense qu’on peut clairement le placer un cran au‐dessus des autres. Il est devenu encore plus dangereux » a déclaré le coach.
Publié le lundi 17 août 2026 à 09:54