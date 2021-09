Le coach de Gaël Monfils s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe ce samedi. Il explique que la « Monf » est un gros travailleur et qu’en fait c’est surtout la crise liée au Covid‐19 et ses bulles qui n’ont pas permis au trico­lore de s’ex­primer sur le court.

Très confiant avant que Gaël n’af­fronte Jannik Sinner, Gunter pense que le Français s’il est en forme peut être très dange­reux même s’il a eu récem­ment 35 ans : « Personne dans le monde du tennis ne doute que Gaël puisse gagner un grand titre. S’il recom­mence à gagner un peu plus et qu’il ne se blesse pas, il va faire peur aux autres. Il y en a peu comme lui. Il y a Kyrgios, mais c’est un moins bon athlète. D’ailleurs, ce serait une bonne idée qu’ils s’en­trai­ne­ment ensemble. Ils ne s’en­nuient jamais, il y toujours un défi, ils jouent tous les deux très vite. Gaël est comme Shapovalovc : si son jeu est en place, il peut battre n’im­porte qui. Gaël est plus dange­reux que n’im­porte qui »