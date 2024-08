Le dernier citoyen améri­cain a avoir gagné un tournoi du Grand Chelem est Andy Roddick. C’était à l’US Open face à Juan Carlos Ferrero en 2003, une éter­nité. Du coup comme en France, les fans de tennis outre‐atlantique atten­dant une victoire depuis trop longtemps.

Interrogé sur ce sujet, Brian Shelton semble sûr de lui alors que même si les joueurs améri­cains sont bien présents dans le top 30, rien n’est obligatoire.

« Je pense que l’amé­lio­ra­tion progres­sive du clas­se­ment des joueurs améri­cains au cours des trois ou quatre dernières années est la preuve que nous allons dans la bonne direc­tion pour gagner un titre en Grand Chelem. Je pense d’ailleurs qu’il est inévi­table que nous ayons un cham­pion du Grand Chelem dans notre pays. Je ne sais pas quand cela arri­vera ni qui ce sera. Bien sûr, j’ai un tas d’ob­jec­tifs pour moi‐même, mais je pense que le plus impor­tant est le travail quoti­dien, les petites amélio­ra­tions, le processus, c’est sur cela que je me concentre, et je pense que c’est ce qui est impor­tant pour moi indi­vi­duel­le­ment et pour nous en tant que pays »