Jenson Brooksby peut rendre fou.

Quelques minutes après sa superbe victoire face à Borna Coric au deuxième tour de l’US Open suite à un magni­fique combat de 3h10 de jeu (6−4, 7–6(10), 6–1), le jeune améri­cain de 21 ans a été ques­tionné sur les remarques peu aimables de son adver­saire durant leur duel. Et à l’en­tendre, c’est une vraie satis­fac­tion d’avoir pu réussir à péné­trer dans la tête de son adversaire.

« Je l’ai remarqué, évidem­ment. Cela vous donne confiance pour essayer de gérer ces moments mieux que les autres adver­saires. Ce sont des choses sur lesquelles je peux me concen­trer et que je contrôle. Ce genre de moment, où l’ad­ver­saire est frustré, est un bon moment pour rester concentré et essayer de le briser. Qui que ce soit ou quelle que soit la situa­tion, c’est toujours une bonne chose à voir. Oui, les condi­tions, il y avait un peu de vent aujourd’hui, c’est sûr. Ce n’était pas le meilleur. Mais de mon côté, je pense que je l’ai bien géré. »