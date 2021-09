La révé­la­tion de cet été au jeu très atypique va donc avoir le privi­lège d’af­fronter Novak Djokovic en 8ème de finale. Le jeune espoir améri­cain s’at­tend donc à un énorme défi sur le Arthur Ashe avec un public qui sera forcé­ment derrière lui.

« Ce sera un grand défi. L’un des plus diffi­ciles qui puisse exister. Mais je crois vrai­ment en moi avec ce que j’ai démontré jusqu’à présent. J’ai une super équipe autour de moi pour m’aider à récu­pérer et je sais que j’au­rais les honneurs du court Arthur Ashe. Ce sera certai­ne­ment très exci­tant. Je suis sûr que le stade sera plein. Je suis impa­tient de voir à quel point je peux me concen­trer » a expliqué Jenson.

Pour parvenir à l’emporter, Jenson ne compte que sur lui‐même car il ne semble pas bien connaitre les qualités de son adver­saire : « Honnêtement je n’y connais pas grand chose. De toute évidence, il a été un grand joueur, l’un des meilleurs, sinon le meilleur, régu­liè­re­ment au fil des ans. Mais j’aurai aussi la meilleure stra­tégie possible pour l’af­fronter et je croirai en ce que je fais, comme dans n’im­porte quel autre match »