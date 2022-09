Le surpre­nant et réservé Jenson Brooksby a tenté d’ex­pli­quer son style de jeu très atypique dans des propos rapportés par L’Equipe. Des décla­ra­tions très inté­res­santes qui permettent d’en apprendre un peu plus sur le jeune améri­cain avant son magni­fique duel en pers­pec­tive contre Carlos Alcaraz 3e tour de l’US Open.

« Ma façon de jouer a toujours été assez unique en tout cas, notam­ment dans le regard des autres. J’ai vite compris qu’il s’agis­sait moins de la puis­sance que vous mettez dans une frappe que de jouer le bon coup, au bon moment. Et ce n’est que vers 16–17 ans que j’ai été convaincu que je pour­rais matcher avec les meilleurs de mon âge, et me retrouver où j’en suis aujourd’hui (…) Les fans cherchent les trucs qui brillent, la tech­nique, le côté athlé­tique, tout ce qui ressort du lot. C’est, je pense, ce qui fait que beau­coup de gens me sous‐estiment. Après, je pense aussi que pas mal de joueurs et de coachs ne voient pas pour­quoi je suis au niveau où j’en suis aujourd’hui. Mais c’est juste­ment ce sur quoi on bosse à l’en­traî­ne­ment : faire en sorte que ce ne soit pas trop facile pour les autres de se rendre compte »