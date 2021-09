Jenson Brooksby est un joueur à voir.

Malgré une tech­nique discu­table et quelques carences sur les balles hautes, le jeune améri­cain de 20 ans a donné une véri­table leçon tactique à Novak Djokovic le temps d’un set et demi, avant de craquer physiquement.

Lors de la confé­rence de presse d’après match, il a expliqué qu’il était entré sur le court avec l’in­time convic­tion qu’il pouvait faire chuter le numéro 1 mondial : « Je ne peux pas vrai­ment trop parler de la tactique, cela reste entre moi et mon entraî­neur. Mais j’en ai appliqué une dès le début et je pouvais voir que ça marchait. J’avais vrai­ment confiance en moi, je sentais que je pouvais le battre et je savais que je pouvais battre n’im­porte qui. Je pensais l’avoir montré avec le niveau que je pouvais produire sur le terrain. Malheureusement, oui, physi­que­ment, c’est devenu un peu plus dur », a expliqué un joueur qui fera sans aucun doute parler de lui dans les mois et les années à venir.