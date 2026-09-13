Ben Shelton vit actuel­le­ment la période la plus faste de sa carrière. Ce dimanche 13 septembre 2026, il dispu­tera une première finale en Grand Chelem. À Flushing Meadows, le neuvième joueur mondial devra se défaire d’Alexander Zverev pour devenir le premier Américain à remporter le tournoi, depuis Andy Roddick en 2003.

Une belle trajec­toire, alors que des doutes auraient pu survenir, après sa défaite dès son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati. Pour son père et entraî­neur, Bryan Shelton, cet épisode était très forma­teur. En confé­rence de presse, l’an­cien 55e joueur mondial a révélé les dessous d’une discus­sion avec Rafael Nadal à ce sujet.

« Pour lui, cette défaite a été une mauvaise expé­rience, mais il y a aussi un côté positif. Il a gagné à Montréal, puis il est allé à Cincinnati et on lui a dit : “Ce sera la journée la plus diffi­cile que tu auras à affronter : jouer contre Faria au premier tour après avoir remporté un titre.” Très peu de joueurs parviennent à surmonter une telle situa­tion et à disputer un autre bon tournoi la semaine suivante. Lui n’y est pas parvenu, s’inclinant au premier tour. Je me souviens avoir parlé avec Rafa quelques jours après ce match. Il lui a dit : “Tu dois être capable de passer le premier tour, d’avoir un jour de repos, puis de retrouver ton meilleur tennis la semaine suivante.” Cela a donc été une leçon pour Ben : il faut être capable de réagir quand des choses posi­tives se produisent, tout comme il faut savoir réagir face aux diffi­cultés ou aux moments compli­qués », a‑t‐il commenté dans des propos rapportés par Tennis World Italia.