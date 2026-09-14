« La manière dont il fait rebondir la balle avant de servir, cela ne dérange évidem­ment pas que moi. Beaucoup de joueurs trouvent cela gênant, car cela prend énor­mé­ment de temps. On ne sait pas exac­te­ment quand se préparer au service. On est prêt, et tout à coup, il fait rebondir la balle encore douze fois », avait déclaré Karen Khachanov à propos d’Alexander Zverev après sa défaite face à lui en demi‐finales de l’US Open.

Des propos qui ont fait réagir et qui ont mis en lumière l’une des vilaines habi­tudes de l’Allemand.

Invité à s’ex­primer à ce sujet lors d’une inter­view sur ESPN après la défaite de son fils, Ben, en finale du Grand Chelem new‐yorkais, Bryan Shelton a lâché quelques mots on ne peut plus clair.

Durante la final de anoche, el padre de Ben Shelton habló para ESPN y dejó una perlita sobre los botes de Zverev antes de sacar.



🗣️ “Bota tantas veces que te descon­centra”



Hay que decir que Sascha no hace nada ilegal, puesto que no hay norma que regule el tiempo entre primer y… https://t.co/l8STtN610R pic.twitter.com/rhCcuelus6 — José Morón (@jmgmoron) September 14, 2026

« Il fait rebondir telle­ment souvent la balle au service que ça te décon­centre », a déclaré celui qui est l’en­traî­neur de son fils depuis des années.