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Bryan Shelton, père et coach de Ben, en rajoute une couche sur Zverev : « Il le fait telle­ment de fois que cela te déconcentre »

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Thomas S
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« La manière dont il fait rebondir la balle avant de servir, cela ne dérange évidem­ment pas que moi. Beaucoup de joueurs trouvent cela gênant, car cela prend énor­mé­ment de temps. On ne sait pas exac­te­ment quand se préparer au service. On est prêt, et tout à coup, il fait rebondir la balle encore douze fois », avait déclaré Karen Khachanov à propos d’Alexander Zverev après sa défaite face à lui en demi‐finales de l’US Open.

Des propos qui ont fait réagir et qui ont mis en lumière l’une des vilaines habi­tudes de l’Allemand. 

Invité à s’ex­primer à ce sujet lors d’une inter­view sur ESPN après la défaite de son fils, Ben, en finale du Grand Chelem new‐yorkais, Bryan Shelton a lâché quelques mots on ne peut plus clair. 

« Il fait rebondir telle­ment souvent la balle au service que ça te décon­centre », a déclaré celui qui est l’en­traî­neur de son fils depuis des années.

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 12:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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