« La manière dont il fait rebondir la balle avant de servir, cela ne dérange évidemment pas que moi. Beaucoup de joueurs trouvent cela gênant, car cela prend énormément de temps. On ne sait pas exactement quand se préparer au service. On est prêt, et tout à coup, il fait rebondir la balle encore douze fois », avait déclaré Karen Khachanov à propos d’Alexander Zverev après sa défaite face à lui en demi‐finales de l’US Open.
Des propos qui ont fait réagir et qui ont mis en lumière l’une des vilaines habitudes de l’Allemand.
Invité à s’exprimer à ce sujet lors d’une interview sur ESPN après la défaite de son fils, Ben, en finale du Grand Chelem new‐yorkais, Bryan Shelton a lâché quelques mots on ne peut plus clair.
Durante la final de anoche, el padre de Ben Shelton habló para ESPN y dejó una perlita sobre los botes de Zverev antes de sacar.— José Morón (@jmgmoron) September 14, 2026
🗣️ “Bota tantas veces que te desconcentra”
Hay que decir que Sascha no hace nada ilegal, puesto que no hay norma que regule el tiempo entre primer y… https://t.co/l8STtN610R pic.twitter.com/rhCcuelus6
« Il fait rebondir tellement souvent la balle au service que ça te déconcentre », a déclaré celui qui est l’entraîneur de son fils depuis des années.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 12:21