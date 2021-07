L’US Open s’an­nonce tout simple­ment histo­rique. Les trois plus grandes légendes de ce sport, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic auront l’oc­ca­sion de se dépar­tager au nombre de Grands Chelems. L’un des trois remportera‐t‐il son 21e Majeur ? Le Serbe est le grand favori même si le coach austra­lien, Darren Cahill, estime que Rafael Nadal a autant de chances dans ce tournoi qui lui réussit.

« Nadal va essayer d’ar­rêter Djokovic. Si quel­qu’un peut l’ar­rêter, c’est lui. Rafa aime jouer à New York. Il aime les condi­tions de jeu où le rebond de la balle est élevé et il a égale­ment eu beau­coup de succès là‐bas. Il jouera aupa­ra­vant à Cincinnati, au Canada et à Washington. Il va bien se préparer sur ces courts en dur et il sera prêt à relever le défi, celui d’ar­rêter Djokovic », a estimé Daren Cahill au micro d’ESPN.

Rendez‐vous le 30 août pour le début de l’US Open.