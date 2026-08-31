Ancienne 81e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, Camille Pin a été invitée à exprimer son avis sur la défaite reten­tis­sante de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open.

Et pour l’ex‐joueuse fran­çaise, ce revers est assez inquié­tant, notam­ment d’un point de vue physique.

« Je trouve que c’est inquié­tant, surtout en Grand Chelem, parce qu’on dit que ça commence à être compliqué pour Novak et à chaque fois qu’il arrive dans un évène­ment à enjeu, l’im­mense cham­pion qu’il est reprend le dessus. Et là, qu’il soit stoppé de cette manière par un Navone, qui était bien plus fort physi­que­ment que lui, alors que cela a toujours été l’atout de Novak… Cela doit être terri­ble­ment frus­trant pour lui de voir que tout ce qui le tient est en train de de s’effondrer. »