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Camille Pin sur la défaite de Novak Djokovic : « Tout ce qui le tient est en train de s’effondrer »

Par
Thomas S
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Ancienne 81e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, Camille Pin a été invitée à exprimer son avis sur la défaite reten­tis­sante de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open.

Et pour l’ex‐joueuse fran­çaise, ce revers est assez inquié­tant, notam­ment d’un point de vue physique. 

« Je trouve que c’est inquié­tant, surtout en Grand Chelem, parce qu’on dit que ça commence à être compliqué pour Novak et à chaque fois qu’il arrive dans un évène­ment à enjeu, l’im­mense cham­pion qu’il est reprend le dessus. Et là, qu’il soit stoppé de cette manière par un Navone, qui était bien plus fort physi­que­ment que lui, alors que cela a toujours été l’atout de Novak… Cela doit être terri­ble­ment frus­trant pour lui de voir que tout ce qui le tient est en train de de s’effondrer. »

Publié le lundi 31 août 2026 à 21:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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