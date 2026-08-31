Ancienne 81e joueuse mondiale et désormais consultante pour Eurosport, Camille Pin a été invitée à exprimer son avis sur la défaite retentissante de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open.
Et pour l’ex‐joueuse française, ce revers est assez inquiétant, notamment d’un point de vue physique.
« Je trouve que c’est inquiétant, surtout en Grand Chelem, parce qu’on dit que ça commence à être compliqué pour Novak et à chaque fois qu’il arrive dans un évènement à enjeu, l’immense champion qu’il est reprend le dessus. Et là, qu’il soit stoppé de cette manière par un Navone, qui était bien plus fort physiquement que lui, alors que cela a toujours été l’atout de Novak… Cela doit être terriblement frustrant pour lui de voir que tout ce qui le tient est en train de de s’effondrer. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 21:31