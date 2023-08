Le match oppo­sant Roberto Carballes Baena à Holger Rune a été une surprise. En effet, alors que personne ne s’y atten­dait c’est bel et bien Carballes Baena qui s’est imposé contre le numéro 4 mondial. Déjà avant le match, Rune s’était plaint du manque de consi­dé­ra­tion envers lui : le joueur a décou­vert qu’il allait jouer sur le court 5, loin d’être le plus grand du tournoi. Des plaintes auxquelles Carballes Baena a répondu après sa victoire :

« En fin de compte, que vous jouiez sur le court 5 ou sur un plus grand, les dimen­sions du court de tennis sont toujours les mêmes. Mais honnê­te­ment, ça m’a aussi surpris. J’avais égale­ment supposé que nous allions jouer sur un terrain un peu plus grand, lui étant le monde No. 4. Quelle que soit la raison, je ne pense pas que quelque chose se soit passé pour me donner un avantage »