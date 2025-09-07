Lors de la cérémonie de remise des prix après sa victoire contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a fait sourire son rival, qu’il a affronté cinq fois cette saison (pour quatre victoires).
« Je voudrais commencer par Jannik. Ce que tu as accompli tout au long de la saison est incroyable. Tu as atteint un niveau exceptionnel à chaque tournoi auquel tu as participé. Je te vois plus souvent que ma propre famille », a plaisanté l’Espagnol, qui mène désormais 10–5 dans ses face‐à‐face avec Sinner.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 23:59