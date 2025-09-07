Lors de la céré­monie de remise des prix après sa victoire contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a fait sourire son rival, qu’il a affronté cinq fois cette saison (pour quatre victoires).

Carlos Alcaraz to Jannik Sinner after beating him in the U.S. Open final



“I wanna start with Jannik. It’s unbe­lie­vable what you’re doing during the whole season. Great level every tour­na­ment you’re playing. I’m seeing you more than my family”



« Je voudrais commencer par Jannik. Ce que tu as accompli tout au long de la saison est incroyable. Tu as atteint un niveau excep­tionnel à chaque tournoi auquel tu as parti­cipé. Je te vois plus souvent que ma propre famille », a plai­santé l’Espagnol, qui mène désor­mais 10–5 dans ses face‐à‐face avec Sinner.