Le président des Etats‐Unis, Donald Trump, sera présent dans les tribunes du court Arthur Ashe pour la finale de l’US Open dimanche entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
En conférence de presse, l’Espagnol a réagi positivement à cette annonce.
« C’est un privilège pour le tournoi que le président d’un pays, quel qu’il soit, soutienne le tournoi et le tennis.Pour moi, jouer devant lui, pour être honnête, je vais essayer de ne pas me concentrer là‐dessus et de ne pas y penser. Je ne veux pas être nerveux à cause de cela, mais je pense que la présence du président à un match de tennis est formidable pour le tennis. »
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 18:32