AccueilUS OpenCarlos Alcaraz, à propos de Donald Trump : "Pour être honnête, je...
US Open

Carlos Alcaraz, à propos de Donald Trump : « Pour être honnête, je vais essayer de ne pas y penser. Je ne veux pas être nerveux à cause de cela »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

4684

Le président des Etats‐Unis, Donald Trump, sera présent dans les tribunes du court Arthur Ashe pour la finale de l’US Open dimanche entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

En confé­rence de presse, l’Espagnol a réagi posi­ti­ve­ment à cette annonce. 

« C’est un privi­lège pour le tournoi que le président d’un pays, quel qu’il soit, soutienne le tournoi et le tennis.Pour moi, jouer devant lui, pour être honnête, je vais essayer de ne pas me concen­trer là‐dessus et de ne pas y penser. Je ne veux pas être nerveux à cause de cela, mais je pense que la présence du président à un match de tennis est formi­dable pour le tennis. »

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 18:32

Article précédent
Justine Henin : « Contre Djokovic, Alcaraz n’a peut‐être pas fait son meilleur match du tournoi mais il lui a fait sentir qu’il n’y aurait pas d’autre possibilité »
Article suivant
Les deux nouveaux coachs de Medvedev sont connus !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.