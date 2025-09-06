Le président des Etats‐Unis, Donald Trump, sera présent dans les tribunes du court Arthur Ashe pour la finale de l’US Open dimanche entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

En confé­rence de presse, l’Espagnol a réagi posi­ti­ve­ment à cette annonce.

🇪🇸🇺🇸Carlos Alcaraz says it will be ‘great for tennis’ to have US President Donald Trump in the crowd for the US Open final :



“It’s a privi­lege for the tour­na­ment having the president from (any) country to support the tour­na­ment and support tennis.



“For me playing in front of… pic.twitter.com/k1BXFLmrr8 — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 6, 2025

« C’est un privi­lège pour le tournoi que le président d’un pays, quel qu’il soit, soutienne le tournoi et le tennis.Pour moi, jouer devant lui, pour être honnête, je vais essayer de ne pas me concen­trer là‐dessus et de ne pas y penser. Je ne veux pas être nerveux à cause de cela, mais je pense que la présence du président à un match de tennis est formi­dable pour le tennis. »