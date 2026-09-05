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Carlos Alcaraz, après avoir mis fin aux polé­miques sur sa tenue : « J’ai un peu trop vu mon téton ces derniers temps »

Par
Thomas S
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Alors qu’on parlait presque plus de sa tenue, qui lais­sait de temps en temps appa­raître son téton, plutôt que de ses perfor­mances sur le court, après les deux premiers tours de l’US Open, Carlos Alcaraz a décidé d’agir. 

Il a donc fait le choix d’ajouter un débar­deur moulant sous sa tenue initiale afin de mettre fin à toutes ces discus­sions poten­tiel­le­ment pertur­ba­trices. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale.

« J’ai un peu trop vu mon téton ces derniers temps. Je me suis dit que je pouvais le cacher pour le match d’au­jourd’hui », a déclaré Alcaraz que personne ne l’avait poussé à agir. « Non, c’était ma déci­sion. Cela ne m’au­rait pas dérangé de rejouer comme ça, mais si on peut régler ça de cette manière, tant mieux. Je me sens vrai­ment à l’aise avec un maillot supplé­men­taire. Je pense donc que je vais conti­nuer comme ça. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 09:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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