Alors qu’on parlait presque plus de sa tenue, qui lais­sait de temps en temps appa­raître son téton, plutôt que de ses perfor­mances sur le court, après les deux premiers tours de l’US Open, Carlos Alcaraz a décidé d’agir.

Il a donc fait le choix d’ajouter un débar­deur moulant sous sa tenue initiale afin de mettre fin à toutes ces discus­sions poten­tiel­le­ment pertur­ba­trices. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale.

Carlos Alcaraz on deci­ding to wear an under­shirt today for his match at the U.S. Open



“I saw my nipple too much lately”



😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/xrZIt6nhv3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

« J’ai un peu trop vu mon téton ces derniers temps. Je me suis dit que je pouvais le cacher pour le match d’au­jourd’hui », a déclaré Alcaraz que personne ne l’avait poussé à agir. « Non, c’était ma déci­sion. Cela ne m’au­rait pas dérangé de rejouer comme ça, mais si on peut régler ça de cette manière, tant mieux. Je me sens vrai­ment à l’aise avec un maillot supplé­men­taire. Je pense donc que je vais conti­nuer comme ça. »