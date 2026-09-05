Alors qu’on parlait presque plus de sa tenue, qui laissait de temps en temps apparaître son téton, plutôt que de ses performances sur le court, après les deux premiers tours de l’US Open, Carlos Alcaraz a décidé d’agir.
Il a donc fait le choix d’ajouter un débardeur moulant sous sa tenue initiale afin de mettre fin à toutes ces discussions potentiellement perturbatrices. C’est notamment ce qu’il a déclaré en conférence de presse après sa qualification pour les huitièmes de finale.
Carlos Alcaraz on deciding to wear an undershirt today for his match at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026
“I saw my nipple too much lately”
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« J’ai un peu trop vu mon téton ces derniers temps. Je me suis dit que je pouvais le cacher pour le match d’aujourd’hui », a déclaré Alcaraz que personne ne l’avait poussé à agir. « Non, c’était ma décision. Cela ne m’aurait pas dérangé de rejouer comme ça, mais si on peut régler ça de cette manière, tant mieux. Je me sens vraiment à l’aise avec un maillot supplémentaire. Je pense donc que je vais continuer comme ça. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 09:09