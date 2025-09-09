AccueilUS OpenCarlos Alcaraz, après son sacre à New York : "On dit que...
US Open

Carlos Alcaraz, après son sacre à New York : « On dit que j’aime beau­coup faire la fête. Cela a fait beau­coup de bruit. Mais qui ne s’est pas amusé à 22 ans ? Chacun profite à sa manière et moi, person­nel­le­ment, j’aime sortir »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1377

Lors d’une inter­view accordée à El País après sa victoire contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, syno­nyme de sixième titre en Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz a répondu aux critiques l’ayant visé ces derniers mois. 

Question : « La critique semble égale­ment vous avoir motivé. Il n’y a pas si long­temps, on vous quali­fiait de fêtard et de joueur peu engagé. Est‐ce que cela vous motive ? »

Alcaraz : « Non, non, c’était une moti­va­tion person­nelle. Évidemment, depuis la sortie du docu­men­taire [inti­tulé A mi manera, fin avril], on en a beau­coup parlé, cela a fait beau­coup de bruit, c’est vrai. On dit que j’aime beau­coup faire la fête… Et j’aime m’amuser ! Qui n’aime pas s’amuser ? Je pense que c’est pour cela que nous travaillons, que nous souf­frons, que nous passons tant de temps loin de chez nous ; pour ensuite avoir nos moments et notre plaisir. Chacun profite à sa manière et moi, person­nel­le­ment, j’aime sortir, parce que j’ai 22 ans. Qui ne l’a pas fait à cet âge ? Qui ne s’est pas amusé à 22 ans ? J’aime passer du bon temps avec ma famille et mes amis, que ce soit en faisant la fête ou non, avec d’autres types de projets plus calmes… Il s’agit de passer du temps de qualité à la maison pour être ensuite motivé pour les tournois. »

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 08:41

Article précédent
L’énorme bourde de Sabalenka, la classe d’Alcaraz
Article suivant
Terrible nouvelle pour Draper

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.