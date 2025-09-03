AccueilUS OpenCarlos Alcaraz avoue : "C’est vraiment difficile de ne pas y penser"
US Open

Carlos Alcaraz avoue : « C’est vrai­ment diffi­cile de ne pas y penser »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

916

Avant le début du tournoi, Carlos Alcaraz savait qu’il pouvait ravir la place de numéro 1 mondial. 

Plus il avance dans cette édition de l’US Open, plus la possi­bi­lité de revenir sur ce « trône » devient une vraie opportunité. 

Interrogé sur le court après sa victoire en quart de finale, Carlos a expliqué comment il arri­vait à gérer cette situation.

« C’est vrai­ment diffi­cile de ne pas y penser. Chaque fois que je mets les pieds sur le court, j’essaie de ne pas y penser. Si je pense trop à la place de n°1, je vais me mettre la pres­sion. Je veux juste aller sur le court et faire ce que je sais faire. Suivre mes objec­tifs pour le match. Essayer de profiter au maximum. La place de n°1 est là, mais j’essaie de ne pas trop y penser »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 08:40

Article précédent
Encore battu par Djokovic, Fritz ne retient pas vrai­ment la leçon : « Au final, je n’ai pas besoin de beau­coup mieux jouer pour y arriver. C’est ça qui est frustrant »
Article suivant
Djokovic – Alcaraz, 9ème édition, va y avoir enfin du spectacle !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.