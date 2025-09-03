Avant le début du tournoi, Carlos Alcaraz savait qu’il pouvait ravir la place de numéro 1 mondial.
Plus il avance dans cette édition de l’US Open, plus la possibilité de revenir sur ce « trône » devient une vraie opportunité.
Interrogé sur le court après sa victoire en quart de finale, Carlos a expliqué comment il arrivait à gérer cette situation.
« C’est vraiment difficile de ne pas y penser. Chaque fois que je mets les pieds sur le court, j’essaie de ne pas y penser. Si je pense trop à la place de n°1, je vais me mettre la pression. Je veux juste aller sur le court et faire ce que je sais faire. Suivre mes objectifs pour le match. Essayer de profiter au maximum. La place de n°1 est là, mais j’essaie de ne pas trop y penser »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 08:40