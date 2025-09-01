En confé­rence de presse après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech, syno­nyme de quali­fi­ca­tion en quarts de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz détaillé ce qui fait selon lui une grand rivalité.

« Évidemment, les matchs (sourire). C’est la première chose. Et les tours où nous allons nous affronter. En ce moment, Jannik et moi nous battons pour la première place. Nous nous battons pour les tour­nois du Grand Chelem. Nous avons déjà disputé deux finales cette année. Quelques finales de Masters 1000. Nous nous battons donc pour les plus grands trophées du tennis, et je pense que cela fait une bonne riva­lité. C’est ce que nous sommes en train de créer, une très bonne riva­lité, et c’est ce qu’ont fait les trois grands. Ils ont disputé des finale en Grand Chelem et se sont partagé la première place pendant très long­temps. Je dirais que c’est ce qui fait une très bonne rivalité. »