Ce ne sera encore pas pour cette année.

Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de réalisé le doublé sur cette édition 2026 de l’US Open, Carlos Alcaraz, battu en quarts de finale après un match épique en cinq sets contre Ben Shelton, a été rattrapé par la « malé­dic­tion » Roger Federer.

En effet, depuis 2009 et le dernier sacre du Suisse, aucun joueur (pas même Nadal et Djokovic) n’est parvenu à conserver son titre sur le Grand Chelem new‐yorkais.

🤯😭 THE STREAK CONTINUES !



No man has defended the US Open singles title since Roger Federer in *2008* 👇



2008 : Federer ☑️

2009 : Federer ❌

2010 : del Potro ❌

2011 : Nadal ❌

2012 : Djokovic ❌

2013 : Murray ❌

2014 : Nadal ❌

2015 : Cilic ❌

2016 : Djokovic ❌

2017 : Wawrinka ❌… pic.twitter.com/aF07J2SjNx — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 9, 2026

Une statis­tique qui démontre égale­ment à quel point ce tournoi est imprévisible.