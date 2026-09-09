Ce ne sera encore pas pour cette année.
Alors qu’il avait l’opportunité de réalisé le doublé sur cette édition 2026 de l’US Open, Carlos Alcaraz, battu en quarts de finale après un match épique en cinq sets contre Ben Shelton, a été rattrapé par la « malédiction » Roger Federer.
En effet, depuis 2009 et le dernier sacre du Suisse, aucun joueur (pas même Nadal et Djokovic) n’est parvenu à conserver son titre sur le Grand Chelem new‐yorkais.
🤯😭 THE STREAK CONTINUES !— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 9, 2026
No man has defended the US Open singles title since Roger Federer in *2008* 👇
2008 : Federer ☑️
2009 : Federer ❌
2010 : del Potro ❌
2011 : Nadal ❌
2012 : Djokovic ❌
2013 : Murray ❌
2014 : Nadal ❌
2015 : Cilic ❌
2016 : Djokovic ❌
2017 : Wawrinka ❌… pic.twitter.com/aF07J2SjNx
Une statistique qui démontre également à quel point ce tournoi est imprévisible.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 19:55