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Carlos Alcaraz éliminé, la malé­dic­tion Roger Federer se pour­suit à New‐York

Par
Thomas S
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Ce ne sera encore pas pour cette année. 

Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de réalisé le doublé sur cette édition 2026 de l’US Open, Carlos Alcaraz, battu en quarts de finale après un match épique en cinq sets contre Ben Shelton, a été rattrapé par la « malé­dic­tion » Roger Federer. 

En effet, depuis 2009 et le dernier sacre du Suisse, aucun joueur (pas même Nadal et Djokovic) n’est parvenu à conserver son titre sur le Grand Chelem new‐yorkais. 

Une statis­tique qui démontre égale­ment à quel point ce tournoi est imprévisible. 

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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