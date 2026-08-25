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Carlos Alcaraz en grande diffi­culté contre Arthur Fils à l’entraînement

Par
Thomas S
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Si les entraî­ne­ments n’ont évidem­ment rien à voir avec la compé­ti­tion, Carlos Alcaraz commence à inquiéter les observateurs.

Bien que logique étant donné que l’Espagnol effectue son retour après quatre mois d’ab­sence à cause d’une bles­sure au poignet, son niveau de jeu ne semble pas au rendez‐vous à en juger par les sets d’en­traî­ne­ments qu’il a disputés depuis son arrivée sur les instal­la­tions de l’US Open.

Un jour après avoir perdu 7–5 contre son compa­triote, Daniel Merida, le tenant du titre à New‐York a été balayé par Arthur Fils ce mardi sur le Grandstand : 6 jeux à 1. 

Et d’après ce compte Twitter présent sur place, qui comp­ta­bi­lise près de 70 000 abonnés, Alcaraz était « très mal à l’aise, sans cette énergie qui le carac­té­rise d’ha­bi­tude ».

Une tendance qui a encore le temps d’évo­luer avant le début du dernier Grand Chelem de l’année qui débu­tera ce dimanche 30 août. 

Publié le mardi 25 août 2026 à 20:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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