Si les entraî­ne­ments n’ont évidem­ment rien à voir avec la compé­ti­tion, Carlos Alcaraz commence à inquiéter les observateurs.

Bien que logique étant donné que l’Espagnol effectue son retour après quatre mois d’ab­sence à cause d’une bles­sure au poignet, son niveau de jeu ne semble pas au rendez‐vous à en juger par les sets d’en­traî­ne­ments qu’il a disputés depuis son arrivée sur les instal­la­tions de l’US Open.

Un jour après avoir perdu 7–5 contre son compa­triote, Daniel Merida, le tenant du titre à New‐York a été balayé par Arthur Fils ce mardi sur le Grandstand : 6 jeux à 1.

Et d’après ce compte Twitter présent sur place, qui comp­ta­bi­lise près de 70 000 abonnés, Alcaraz était « très mal à l’aise, sans cette énergie qui le carac­té­rise d’ha­bi­tude ».

Alcaraz acaba de perder por 6–1 en su entre­na­miento con Arthur Fils



Caras largas, muy incó­modo todo el rato y sin esa energía que le carac­te­riza siempre pic.twitter.com/kBjHyED1ys — Nebot (@Nebot365) August 25, 2026

Une tendance qui a encore le temps d’évo­luer avant le début du dernier Grand Chelem de l’année qui débu­tera ce dimanche 30 août.