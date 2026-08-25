Si les entraînements n’ont évidemment rien à voir avec la compétition, Carlos Alcaraz commence à inquiéter les observateurs.
Bien que logique étant donné que l’Espagnol effectue son retour après quatre mois d’absence à cause d’une blessure au poignet, son niveau de jeu ne semble pas au rendez‐vous à en juger par les sets d’entraînements qu’il a disputés depuis son arrivée sur les installations de l’US Open.
Un jour après avoir perdu 7–5 contre son compatriote, Daniel Merida, le tenant du titre à New‐York a été balayé par Arthur Fils ce mardi sur le Grandstand : 6 jeux à 1.
Et d’après ce compte Twitter présent sur place, qui comptabilise près de 70 000 abonnés, Alcaraz était « très mal à l’aise, sans cette énergie qui le caractérise d’habitude ».
Alcaraz acaba de perder por 6–1 en su entrenamiento con Arthur Fils— Nebot (@Nebot365) August 25, 2026
Caras largas, muy incómodo todo el rato y sin esa energía que le caracteriza siempre pic.twitter.com/kBjHyED1ys
Une tendance qui a encore le temps d’évoluer avant le début du dernier Grand Chelem de l’année qui débutera ce dimanche 30 août.
Publié le mardi 25 août 2026 à 20:20