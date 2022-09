Carlos Alcaraz a régalé toute la planète durant cet US Open avec des coups et des matchs plus dingues les uns que les autres. Sa ville natale, El Palmar, est rentrée en fusion dimanche soir au moment de fêter le titre du prodige « maison ».

L’Espagnol sera aucun doute accueilli en véri­table héros au moment de rentrer chez lui.

👏👏 Así se festejó el título en El Palmar, ciudad natal de 🇪🇸 Alcaraz.pic.twitter.com/FhwtyQxcOU — Golpe de Tenis (@golpedetenis) September 12, 2022

Quelque chose nous dit que ce n’était pas la dernière fois que les habi­tants de Murcie se réunis­saient pour fêter un titre du Grand Chelem de leur « merveille ».