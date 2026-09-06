On le savait déjà, mais Carlos Alcaraz n’est vrai­ment pas un joueur comme les autres.

Absent pendant près de cinq mois suite à une bles­sure impor­tante au poignet et seule­ment de retour spécia­le­ment pour l’US Open, le tenant du titre a frappé fort ce dimanche soir en domi­nant tota­le­ment le local et 21e joueur mondial, Tommy Paul.

Interrogé, lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, sur son secret pour revenir aussi fort, le septuple vain­queur en Grand Chelem en a profité pour déclarer sa flamme à un tournoi qu’il adore.

Carlos Alcaraz after beating Tommy Paul to reach U.S. Open QF :



“It doesn’t matter that I was out for 4 and a half months. Every time I come here, I play my best.” pic.twitter.com/znTAcWKJkt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2026

« Je crois qu’à part une année (2024), j’ai toujours atteint les quarts de finale depuis que je joue ici. C’est dire à quel point cet endroit est spécial pour moi et à quel point je suis perfor­mant quand que je parti­cipe à ce tournoi. J’essaie juste de m’amuser à chaque fois que j’entre sur le court donc peu importe que j’aie été absent pendant quatre mois et demi. Chaque fois que je viens ici, je joue mon meilleur tennis », a déclaré Alcaraz, opposé à Shelton ou Tsitsipas en quarts de finale.