On le savait déjà, mais Carlos Alcaraz n’est vraiment pas un joueur comme les autres.
Absent pendant près de cinq mois suite à une blessure importante au poignet et seulement de retour spécialement pour l’US Open, le tenant du titre a frappé fort ce dimanche soir en dominant totalement le local et 21e joueur mondial, Tommy Paul.
Interrogé, lors de l’interview d’après match sur le court, sur son secret pour revenir aussi fort, le septuple vainqueur en Grand Chelem en a profité pour déclarer sa flamme à un tournoi qu’il adore.
Carlos Alcaraz after beating Tommy Paul to reach U.S. Open QF :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2026
“It doesn’t matter that I was out for 4 and a half months. Every time I come here, I play my best.” pic.twitter.com/znTAcWKJkt
« Je crois qu’à part une année (2024), j’ai toujours atteint les quarts de finale depuis que je joue ici. C’est dire à quel point cet endroit est spécial pour moi et à quel point je suis performant quand que je participe à ce tournoi. J’essaie juste de m’amuser à chaque fois que j’entre sur le court donc peu importe que j’aie été absent pendant quatre mois et demi. Chaque fois que je viens ici, je joue mon meilleur tennis », a déclaré Alcaraz, opposé à Shelton ou Tsitsipas en quarts de finale.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 23:34