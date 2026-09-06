Accueil US Open

Carlos Alcaraz est vrai­ment un phéno­mène : « Peu importe si j’ai été absent pendant quatre mois et demi. Chaque fois que je viens ici, je joue mon meilleur tennis »

Par
Thomas S
-
735

On le savait déjà, mais Carlos Alcaraz n’est vrai­ment pas un joueur comme les autres.

Absent pendant près de cinq mois suite à une bles­sure impor­tante au poignet et seule­ment de retour spécia­le­ment pour l’US Open, le tenant du titre a frappé fort ce dimanche soir en domi­nant tota­le­ment le local et 21e joueur mondial, Tommy Paul. 

Interrogé, lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, sur son secret pour revenir aussi fort, le septuple vain­queur en Grand Chelem en a profité pour déclarer sa flamme à un tournoi qu’il adore. 

« Je crois qu’à part une année (2024), j’ai toujours atteint les quarts de finale depuis que je joue ici. C’est dire à quel point cet endroit est spécial pour moi et à quel point je suis perfor­mant quand que je parti­cipe à ce tournoi. J’essaie juste de m’amuser à chaque fois que j’entre sur le court donc peu importe que j’aie été absent pendant quatre mois et demi. Chaque fois que je viens ici, je joue mon meilleur tennis », a déclaré Alcaraz, opposé à Shelton ou Tsitsipas en quarts de finale. 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 23:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥