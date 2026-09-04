Carlos Alcaraz est épatant.

Qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open pour son premier tournoi depuis près de cinq mois et sa bles­sure impor­tante au poignet, le tenant du titre monte clai­re­ment en puissance.

Cela tombe bien puis­qu’il sera opposé au local, Tommy Paul, pour un premier gros test après trois premiers matchs presque trop simples pour lui, contre Safiullin, Faria et Wu.

Justement inter­rogé en inter­view d’après match sur ses sensa­tions depuis le début du Grand Chelem new‐yorkais, l’Espagnol a expliqué se sentir mieux qu’il ne l’es­pé­rait, ce qui n’est pas une excel­lente nouvelle pour la concurrence.

Speak your truth, Carlos 😌 pic.twitter.com/EWma8edz6V — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

« Pour être honnête, je suis meilleur que je ne le pensais, notam­ment physi­que­ment où je pensais que j’al­lais avoir plus de mal. Je récu­père très bien car je travaille aussi beau­coup en dehors du court pour être en bonne forme. Mon niveau global est plutôt très bon et je retrouve le rythme de la compé­ti­tion un peu plus à chaque fois que je suis sur le court. J’essaie de m’amé­liorer à chaque match et j’es­père être un petit peu plus fort au prochain tour. »