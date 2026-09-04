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Carlos Alcaraz fait passer un message inquié­tant à ses futurs adver­saires après sa quali­fi­ca­tion en 8e : « Pour être honnête, je suis meilleur que je ne le pensais »

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz est épatant. 

Qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open pour son premier tournoi depuis près de cinq mois et sa bles­sure impor­tante au poignet, le tenant du titre monte clai­re­ment en puissance. 

Cela tombe bien puis­qu’il sera opposé au local, Tommy Paul, pour un premier gros test après trois premiers matchs presque trop simples pour lui, contre Safiullin, Faria et Wu. 

Justement inter­rogé en inter­view d’après match sur ses sensa­tions depuis le début du Grand Chelem new‐yorkais, l’Espagnol a expliqué se sentir mieux qu’il ne l’es­pé­rait, ce qui n’est pas une excel­lente nouvelle pour la concurrence. 

« Pour être honnête, je suis meilleur que je ne le pensais, notam­ment physi­que­ment où je pensais que j’al­lais avoir plus de mal. Je récu­père très bien car je travaille aussi beau­coup en dehors du court pour être en bonne forme. Mon niveau global est plutôt très bon et je retrouve le rythme de la compé­ti­tion un peu plus à chaque fois que je suis sur le court. J’essaie de m’amé­liorer à chaque match et j’es­père être un petit peu plus fort au prochain tour. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 23:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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