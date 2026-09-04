Carlos Alcaraz est épatant.
Qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open pour son premier tournoi depuis près de cinq mois et sa blessure importante au poignet, le tenant du titre monte clairement en puissance.
Cela tombe bien puisqu’il sera opposé au local, Tommy Paul, pour un premier gros test après trois premiers matchs presque trop simples pour lui, contre Safiullin, Faria et Wu.
Justement interrogé en interview d’après match sur ses sensations depuis le début du Grand Chelem new‐yorkais, l’Espagnol a expliqué se sentir mieux qu’il ne l’espérait, ce qui n’est pas une excellente nouvelle pour la concurrence.
Speak your truth, Carlos 😌 pic.twitter.com/EWma8edz6V— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026
« Pour être honnête, je suis meilleur que je ne le pensais, notamment physiquement où je pensais que j’allais avoir plus de mal. Je récupère très bien car je travaille aussi beaucoup en dehors du court pour être en bonne forme. Mon niveau global est plutôt très bon et je retrouve le rythme de la compétition un peu plus à chaque fois que je suis sur le court. J’essaie de m’améliorer à chaque match et j’espère être un petit peu plus fort au prochain tour. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 23:45