Comment être tout de suite performant après quatre mois et demi sans compétition suite à une blessure au poignet ? La réponse semble être évidente pour Carlos Alcaraz, qualifié pour les quarts de finale de l’US Open dès son premier tournoi de reprise.
Désormais grandissime favori à sa propre succession, l’Espagnol ne semble pourtant pas au sommet de sa forme, comme il l’a déclaré en conférence de presse d’après match. Et ce n’est pas très rassurant pour Ben Shelton, son adversaire en quarts de finale.
« Je me donne un « très bien » pour ce début de tournoi. Je suis content de la façon dont les choses se passent pour moi, mais je sais que j’ai encore beaucoup à améliorer. Je ne suis pas venu avec avec d’attentes particulières pour ce tournoi. Je voulais simplement tester la condition de mon corps et de mon poignet après presque cinq mois sans jouer. Je cherchais à retrouver le plaisir de la compétition. Après avoir disputé quatre matchs, je garde le même état d’esprit. Je sais que chaque fois que je monte sur le court, c’est un cadeau pour moi et je dois en profiter car je ne sais pas quand ce sera mon dernier jour ici. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 19:30