Comment être tout de suite perfor­mant après quatre mois et demi sans compé­ti­tion suite à une bles­sure au poignet ? La réponse semble être évidente pour Carlos Alcaraz, qualifié pour les quarts de finale de l’US Open dès son premier tournoi de reprise.

Désormais gran­dis­sime favori à sa propre succes­sion, l’Espagnol ne semble pour­tant pas au sommet de sa forme, comme il l’a déclaré en confé­rence de presse d’après match. Et ce n’est pas très rassu­rant pour Ben Shelton, son adver­saire en quarts de finale.

« Je me donne un « très bien » pour ce début de tournoi. Je suis content de la façon dont les choses se passent pour moi, mais je sais que j’ai encore beau­coup à améliorer. Je ne suis pas venu avec avec d’attentes parti­cu­lières pour ce tournoi. Je voulais simple­ment tester la condi­tion de mon corps et de mon poignet après presque cinq mois sans jouer. Je cher­chais à retrouver le plaisir de la compé­ti­tion. Après avoir disputé quatre matchs, je garde le même état d’esprit. Je sais que chaque fois que je monte sur le court, c’est un cadeau pour moi et je dois en profiter car je ne sais pas quand ce sera mon dernier jour ici. »