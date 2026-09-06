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Carlos Alcaraz impres­sionne et fonce en quarts de finale

Par
Thomas S
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Alors qu’il passait un premier gros test ce dimanche soir, en huitièmes de finale de l’US Open, après trois premiers tours presque trop faciles, Carlos Alcaraz a envoyé un sacré message.

Opposé à l’Américain, Tommy Paul (21e), contre qui il menait six victoires à deux mais qui lui avait souvent posé des problèmes, le tenant du titre a fait forte impres­sion en s’im­po­sant sur un score net et sans bavure : 6–4, 6–3, 6–4, après 2h20 de jeu. 

L’Espagnol a telle­ment été à l’aise et domi­nant qu’il est diffi­cile de croire qu’il n’avait pas joué depuis près de cinq mois avant ses débuts sur le Grand Chelem new‐yorkais. 

Et même s’il se situe dans la partie de tableau la plus diffi­cile et qu’il pour­rait affronter Ben Shelton en quarts de finale, on voit mal qui pour­rait empê­cher cette version de Carlos Alcaraz d’empocher un huitième titre du Grand Chelem en carrière dans une semaine. 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 22:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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