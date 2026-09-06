Alors qu’il passait un premier gros test ce dimanche soir, en huitièmes de finale de l’US Open, après trois premiers tours presque trop faciles, Carlos Alcaraz a envoyé un sacré message.

Opposé à l’Américain, Tommy Paul (21e), contre qui il menait six victoires à deux mais qui lui avait souvent posé des problèmes, le tenant du titre a fait forte impres­sion en s’im­po­sant sur un score net et sans bavure : 6–4, 6–3, 6–4, après 2h20 de jeu.

L’Espagnol a telle­ment été à l’aise et domi­nant qu’il est diffi­cile de croire qu’il n’avait pas joué depuis près de cinq mois avant ses débuts sur le Grand Chelem new‐yorkais.

Et même s’il se situe dans la partie de tableau la plus diffi­cile et qu’il pour­rait affronter Ben Shelton en quarts de finale, on voit mal qui pour­rait empê­cher cette version de Carlos Alcaraz d’empocher un huitième titre du Grand Chelem en carrière dans une semaine.